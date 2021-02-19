Кишинёв, , 16:07 — REGNUM Инфекционные отделения в больницах Кишинёва переполнены из-за пандемии. Об этом 18 февраля сообщает телеканал TV6 ссылаясь на врачей, которые работают в столице Молдавии.

В больнице

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

"При наличии 75 мест для больных с коронавирусом, заняты 89. Мы расширились и выделяем дополнительные места. Число пациентов растет. В феврале увеличилось вдвое, по сравнению с январём», — сказала журналистам замдиректора по медицинской части Оргеевской районной больницы Елена Паланчук.

Представители руководства других столичных медицинских учреждений также рассказали о сложной ситуации. Они отметили, что растёт количество пациентов, у которых COVID-19 протекает в тяжёлой форме.

«На данный момент это самая критическая ситуация с начала пандемии», — сообщила журналистам заведующая отделением неотложной помощи больницы им. Св. Архангела Михаила Вероника Цугульски.

Медики объясняют это тем, что жители Молдавии не соблюдают рекомендации врачей по профилактике пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Молдавии за время пандемии выявили 174 155, носителей SARS-CoV-2, в том числе 1340 — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Частные перевозчики Молдавии намерены бастовать из-за ковидных ограничений