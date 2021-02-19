Браззавиль, , 16:05 — REGNUM В северо-восточной части Демократической Республики Конго (ДРК) на протяжении последних трех месяцев зафиксировано свыше 500 случаев заболевания чумой. Об этом 19 февраля сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

«В настоящее время у нас выявлено около 520 случаев чумы, 31 человек скончался от заболевания», — приводит агентство слова министра здравоохранения правительства провинции Итури Патрика Карамура.

Также он отметил, что в регионе снова выявлены новые случаи заражения бубонной чумой и пять случаев легочной чумы.

Отметим, по информации специалистов, первые случаи заражения чумой выявили в провинции ДРК Итури в ноябре минувшего года.