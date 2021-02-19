Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Медики США выявили за минувшие сутки 69 230 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит 19 февраля университет Джонса Хопкинса.

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Скончались за сутки 18 февраля, по данным учреждения, 2542 пациента с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в США зафиксировали 27 896 703 подтверждённых случаев этого заболевания. Смертельных исходов зарегистрировано 493 119.

Как сообщало ИА REGNUM, в США более 41 млн человек получили не менее одной дозы вакцины, и почти 16 человек прошли вакцинацию полностью.

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