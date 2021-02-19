Киев, , 15:56 — REGNUM Из Турции на Украину вернули подозреваемого в убийстве бизнесмена. Об этом написал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в социальной сети Facrbook.

«Убийство произошло в декабре 2019 года. Тогда в столичном Гидропарке злоумышленник расстрелял мужчину и скрылся. Пострадавший погиб на месте. За несколько часов полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 31-летний гражданин Украины», — сказано в сообщении.

Чиновник добавил, что подозреваемый мог быть членом организованной преступной группировки. Вскоре после убийства он поехал в аэропорт и покинул Украину.

Мужчину нашли в Турции и вернули на Украину, где задержали прямо в аэропорту.

«Спасибо хорошему другу и коллеге, министру внутренних дел Турецкой Республики за содействие в экстрадиции подозреваемого в убийстве гражданина Украины!» — написал на своей странице в социальной сети Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Напомним, ранее в Киеве возле здания Национального антикоррупционного бюро Украины у нидерландского дипломата украли велосипед.

Читайте также: В Киеве у нидерландского дипломата украли велосипед

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве неизвестный застрелил предпринимателя