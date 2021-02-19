Киев, 19 февраля 2021, 15:56 — REGNUM Из Турции на Украину вернули подозреваемого в убийстве бизнесмена. Об этом написал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в социальной сети Facrbook.
Чиновник добавил, что подозреваемый мог быть членом организованной преступной группировки. Вскоре после убийства он поехал в аэропорт и покинул Украину.
Мужчину нашли в Турции и вернули на Украину, где задержали прямо в аэропорту.
Напомним, ранее в Киеве возле здания Национального антикоррупционного бюро Украины у нидерландского дипломата украли велосипед.
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