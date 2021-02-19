Симферополь, , 15:49 — REGNUM Движение по Крымскому мосту может быть открыто после расчистки трассы «Таврида» от снега. Об этом заявил 19 февраля журналистам заместитель председателя правительства Республики Крым Евгений Кабанов.

Крымский мост Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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«Есть договоренность с Упрдор «Тамань», что пока вся трасса «Таврида» не будет приведена в нормативное состояние, Крымский мост открываться не будет», — отметил Кабанов, добавив, что мост будет точно закрыт в ближайшие четыре — пять часов.

Как сообщало ИА REGNUM, Крымский мост закрыт с утра 19 февраля из-за мощного снегопада. Дважды предпринимались попытки его открыть, однако затем движение вновь прекращалось.

Власти Крыма ранее объявили о введении режима угрозы ЧС на территории четырех муниципалитетов — Ленинского, Белогорского, Кировского районов и Керчи. Также с 15:30 полностью закрыто движение по трассе «Таврида» на участке от Белогорска до Симферополя с постепенным закрытием участка от Симферополя до Белогорска.

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