Сеул, , 16:10 — REGNUM 19 февраля в Южной Корее ввели новую меру защиты конфиденциальности, позволяющую жителям страны записывать номер телефона в журналах посещения общественных и коммерческих заведений (в рамках борьбы с пандемией коронавируса) в зашифрованном виде. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Комитета по защите личной информации.

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Известно, что данная мера принята с целью предотвращения утечки персональных данных граждан.

Зашифрованный номер состоит из комбинации четырёх цифр и двух букв. Его нельзя использовать для звонков или обмена текстовыми сообщениями.

Отмечается, что такой номер может быть расшифрован властями только в том случае, если есть острая необходимость связаться с его владельцем. Уникальный зашифрованный номер можно получить на портале Naver, системы обмена сообщениями Kakaotalk или в приложении для аутентификации PASS. Данный номер будет действителен до окончания пандемии коронавируса.