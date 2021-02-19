Берлин, , 15:49 — REGNUM Решение о назначении специального уполномоченного представителя по вопросам обеспечения жителей Германии вакцинами от COVID-19 приняло немецкое правительство. Об этом 19 февраля сообщает издание Der Spiegel.

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По информации журналистов издания, такая должность вводится из-за того, что на протяжении последних недель производство вакцин неоднократно приостанавливалось и в результате были задержаны поставки данных препаратов.

Также указывается, что на данную должность будет назначен Кристоф Крупп, являющийся пресс-секретарем правления Федерального агентства по недвижимости.

Кроме того, отмечается, что обязанностями специального уполномоченного представителя станут поддержание контактов с изготовителями вакцин и оказание им помощи в увеличении производственных мощностей, а также обеспечение компаний достаточным количеством сырья для производства вакцин и налаживание поставок без сбоев.

При этом отмечается, что ввести данный пост предложил вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц. Вместе с тем, поясняется, что этим нововведением власти ФРГ надеются устранить слабые места в производстве препаратов от COVID-19 и ускорить процесс вакцинации жителей страны.

Ожидается, что Крупп начнет свою работу с 1 марта, он будет находиться в подчинении у министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Германии было выявлено 9113 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 2 369 719.