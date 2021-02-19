Симферополь, , 15:37 — REGNUM Режим угрозы чрезвычайной ситуации ввозится на территории Белогорского, Ленинского, Кировского районов, а также города Керчи в республике Крым. Об этом 19 февраля сообщил журналистам заместитель председателя правительства Республики Крым Павел Кабанов. Решение о введении режима угрозы чрезвычайной ситуации принято главой региона в связи с усилением циклона, накрывшего Крымский полуостров.

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«Мы видим, что нормативного объема техники уже недостаточно, поэтому было принято решение в 15:30 закрыть движение по «Тавриде» от Белогорска до Керчи в полном объеме», — сказал Кабанов. Также планируется поэтапно закрыть трассу от Симферополя до Белогорска.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля на Крымский полуостров обрушилась непогода. Особенно тяжёлая ситуация в Керчи, где выпала почти месячная норма осадков, а также в Ленинском и Белогорском районах. С утра 19 февраля закрыто движение по Крымскому мосту.

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