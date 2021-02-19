Калуга, , 15:44 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 131 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 19 февраля. Днём ранее, 18 февраля, в регионе было зарегистрировано 138 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 28 тыс. 742 человек, 2068 человек находится на лечении, 26 тыс. 429 человек выздоровели, 245 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (387), в Обнинске (196), Боровском (109) и Козельском (107) районах.

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