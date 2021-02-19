Великий Новгород, , 15:04 — REGNUM За последние сутки в Новгородской области выявлено 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 19 февраля в региональном оперштабе. С начала недели суточная цифра новых носителей сократилась на восемь случаев.

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Всего в регионе подтверждено 26 392 случая заражения за время пандемии. Выздоровели 22 829 жителей, в том числе 106 пациенто выписаны за последние сутки. От ковида скончались 113 человек, остальные заболевшие продолжают лечение.

За всё время в Новгородской области проведено 370 239 тестов на коронавирус. Наибольшее число заболевших и вылечившихся — в Великом Новгороде.

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