Нью-Дели, , 15:03 — REGNUM Индийский производитель лекарств Dr. Reddy's Laboratories начал процесс подачи заявки в Главное управление по лекарственным средствам Индии (DCGI) на получение разрешения на экстренное использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Индии. Такое заявление руководство фармацевтической компании сделало сегодня, 19 февраля, сообщает Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

В случае одобрения российский препарат, разработанный Центром имени Гамалеи, станет вакциной с самой выскочкой эффективностью из те, что в настоящее время разрешены для экстренного использования в Индии. Это вакцина AstraZeneca, которая производится Институтом сыворотки Индии под торговой маркой Covishield, и вакцина Bharat Biotech.

Читайте также: Российский «Спутник V» признан одной из лучших вакцин в мире

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина «Спутник V» в ходе итоговой, третьей, фазы исследований показала эффективность 91,6%. Результаты испытаний опубликованы в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet.

Читайте ранее в этом сюжете: Использовать российский «Спутник V» в Индии начнут весной