Нальчик, , 15:00 — REGNUM В Кабардино-Балкарии выявлен факт систематического избиения малолетних детей сожителем их матери. В течение почти четырех месяцев 31-летний мужчина истязал двоих детей, старшему из которых было четыре года, младшему — один год.

Жестокому избиению дети подвергались в квартире в городе Тырныауз Эльбрусского района в период с октября 2020 года по февраль 2021 года. При этом истязатель совершал насилие над беспомощными детьми, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и насильственными действиями, совершенное в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии». Подозреваемого задержали. Следствие просит суд заключить его под стражу.

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