Уфа, , 15:06 — REGNUM Указ о праздновании в 2021 году 190-летия со дня рождения башкирского поэта и просветителя Мифтахетдина Акмуллы подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Указом утверждён состав регионального оргкомитета, которому поручено разработать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий.

«Необходимые расходы профинансируют за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете, и внебюджетных источников», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что башкирский поэт-просветитель Мифтахетдин Акмулла (1831−1895) оказал воздействие на всю дальнейшую национальную литературу, на развитие татарской и казахской литератур. Он проповедовал просветительские идеи и учил детей.

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