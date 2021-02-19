Оренбург, , 14:43 — REGNUM В Оренбурге приостановлены занятия в гимназии № 1. Решение об ограничительной мере принято сегодня, 19 февраля, и связано с массовым отравлением школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, 18 февраля школьники после приема пищи в столовой гимназии начали жаловаться на боли в животе, рвоту, диарею, повышение температуры тела и обращаться за медпомощью. На сегодняшний день зарегистрировано 16 фактов заболевания у детей и один у педагога. В четырёх случаях потребовалась госпитализация, пациенты находятся в Оренбургской областной клинической больнице.

В рамках эпидрасследования у всех заболевших и сотрудника пищеблока обнаружен возбудитель норовирусной инфекции. В связи с этим образовательном учреждении проводится комплекс мероприятий: сотрудники пищеблока отстранены от работы, произведена заключительная дезинфекция силами специализированной организации. В адрес директора гимназии № 1 вынесено постановление о введении ограничительных мер.

Кроме того, выданы предписания главному врачу детской горбольницы, директору гимназии, комбинату школьного питания «Огонек» о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

Когда дополнительные противоэпидемические мероприятия завершаться, дети вернутся в школу. Предполагается, что школа может возобновить деятельность в штатном режиме 24 февраля.

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