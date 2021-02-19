Сан-Марино, , 14:37 — REGNUM Министерство здравоохранения Сан-Марино одобрило российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» для применения на территории страны. Об этом 19 февраля сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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«РФПИ объявляет о решении министерства здравоохранения Сан-Марино, старейшей в мире конституционной республики, одобрить применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сан-Марино стала тридцатой страной, в которой зарегистрировали для применения российский препарат.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля стало известно, что минздрав Габонской Республики одобрило применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».