Симферополь, , 14:34 — REGNUM Расчистку Крымского моста планируется завершить в ближайшее время. Об этом в соцсетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов 19 февраля.

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«Движение по Крымскому мосту было остановлено с 9.30 утра, расчистку должны закончить в ближайшее время», — написал Аксёнов.

На трассе «Таврида» в районе Багерово движение планируется возобновить после 14:00 19 февраля. Глава региона взял ситуацию под личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля из-за сильных снегопадов было перекрыто движение по Крымскому моста, а также на участке трассы «Таврида». По данным МЧС, из снежного плена вызволено 13 единиц техники, оказана помощь 26 гражданам.

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