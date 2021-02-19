Томск, , 14:33 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 64 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 19 февраля в региональном оперштабе.

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За весь период пандемии в Томской области выявлено 29 744 носителя коронавируса.

Выздоровели 27 607 жителей региона. За сутки список выздоровевших в Томской области пополнился 61 фамилией.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в Томской области был выявлен 61 носитель коронавируса, выздоровел 71 человек.

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