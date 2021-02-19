Сыктывкар, , 14:30 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 81 пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 36 случаев. Всего под медицинским наблюдением находятся 4111 человек.

Число летальных исходов за сутки выросло до 738 — скончались еще три ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми заявили о проблемах с транспортировкой вакцины от COVID-19.