Харьков, Украина, 19 февраля 2021, 14:33 — REGNUM Курсанты Харьковского национального университета воздушных сил Украины приступили к полётам на самолётах Ан-26. Об этом заявил заместитель командира части по лётной подготовке Роман Куценко, сообщила пресс-служба университета.
Чиновник добавил, что на самолётах Ан-26 имитируются отказы двигателя и отрабатываются посадки с одним работающим двигателем.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в результате авиакатастрофы самолёта Ан-26 под Чугуевом погибли 26 курсантов учебного заведения. Позже Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило документы о подозрении руководителю полётов, командиру воинской части, утвердившему план полётов, и командующему воздушными силами ВСУ.
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