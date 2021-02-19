Симферополь, , 14:26 — REGNUM 14 пунктов временного размещения на 3,3 тысячи человек подготовлено вдоль трассы «Таврида» в Республике Крым, сообщили в пресс-службе правительства региона 19 февраля.

Снегопад в Крыму Rk.gov.ru

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«Всю ночь у нас шли обильные осадки. Особенно непростая ситуация сложилась в районе Керчи, Ленинском районе, много осадков выпало в Кировском, Белогорском и других районах», — написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Большая пробка образовалась в районе Багерово, люди стоят там с 6.30 утра. На место выехали министр транспорта Республики Крым Евгений Александрович Исаков и начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Аркадий Сергеевич Ожигин. На ликвидацию затора брошены силы МЧС, Росгвардии, Минобороны, Черноморнефтегаза. На автостанции в Керчи организовано горячее питание, там находятся десятки автомобилей и автобусов, все люди получают необходимую помощь», — добавил глава Крыма.

Вдоль трассы «Таврида» готовы 14 пунктов временного размещения общей вместимостью 3300 человек; к развертыванию готовы более 40 пунктов обогрева МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, 18−19 февраля на Крым обрушились мощные снегопады. Серьезные заторы образовались на трассе «Таврида», с утра 19 февраля перекрыто движение по Крымскому мосту

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