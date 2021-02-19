Симферополь, , 14:24 — REGNUM Оперативный штаб из-за неблагоприятных погодных условий создан в Крыму. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

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«С целью предупреждения происшествий в результате прохождения комплекса опасных метеоявлений организовано проведение заседания республиканской комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечения пожарной безопасности», — приводит сообщение регионального отделения МЧС России агентство «Крыминформ».

Также указывается, что на базе главного управления ведомства создан «межведомственный оперативный штаб, в состав которого вошли как специалисты чрезвычайных ведомств, так и служб взаимодействия Республики Крым».

При этом отмечается, что в настоящее время для оказания помощи населению и предупреждения чрезвычайных происшествий ведомством задействовано в общей сложности 194 человека и 60 единиц техники.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму сообщили, что в течение ближайших дней на территории полуострова объявлено экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин.