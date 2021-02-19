Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM В Петербурге снижается общее число госпитализированных с коронавирусной инфекцией. За последние 14 дней, по сравнению с предыдущими 14 днями, данный показатель снизился на 27%. Небольшой рост госпитализаций в последние дни имеет своё объяснение.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Об этом 19 февраля сообщил первый заместитель главы городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, в настоящий момент город на Неве находится на спаде второй волны эпидемии, но, несмотря на это, примерно 330−370 человек в сутки ежедневно госпитализируется.

«Это достаточно серьезная цифра, но не те пиковые, что были в конце января. Мы продолжаем выводит стационары в продолжение плановой помощи», — уточнил он.

Читайте также: В Петербурге нарастает госпитализация пациентов с COVID-19

При этом Сарана указал, что небольшое увеличение суточной госпитализации, которое фиксируется в последние несколько дней, связано с выполнением рекомендаций Минздрава.

«Мы начали госпитализировать пациентов с любыми степенями тяжести старше 70 лет, всех пациентов с сахарным диабетом старше 50 лет. К сожалению, плохой прогноз для данной категории был», — объяснил он.

Читайте также: Петербургу хватит коек для госпитализации пожилых и диабетиков с ковидом

Напомним, по рекомендации Минздрава в больницу нужно отправлять всех с подозрением на ковид из группы высокого риска, а это пациенты старше 70 лет, имеющие хронические заболевания, например, сахарный диабет, ожирение, болезни системы кровообращения. Также госпитализации подлежат все диабетики старше 50 лет. На 1 января 2021 года в Петербурге было зарегистрировано 174 116 больных диабетом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге смертность от COVID-19 опять приблизилась к уровню Москвы