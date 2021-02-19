Москва, , 14:36 — REGNUM Материал газеты The Washington Post о том, что некоторые работающие в Москве дипломаты США обратились к российским властям с просьбой привить их вакциной «Спутник V», вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 19 февраля в социальной сети Facebook.

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«Пусть прививаются в Крыму», — поделилась своим мнением Эльвира Б.

Многие пользователи призвали не давать поблажек американским дипломатам и разрешить им прививку только на территории Крыма, который они всё никак не могут признать частью Российской Федерации.

«Американских дипломатов конечно же можно вакцинировать любой российской вакциной, на их выбор, даже бесплатно. Только для этого придётся лететь в Крым, так как свободные дозы вакцины есть только в Севастополе», — написала Katia G.

Некоторые комментаторы призвали руководство России отдать предпочтение в очерёдности прививки жителям страны.

«Не давать. В хвост очереди, только после граждан России и наших друзей», — пишет Сергей Е.

Другие пользователи отметили, что Российская Федерация смогла преодолеть информационную блокаду и продемонстрировала всему миру способность производить вакцины от COVID-19.

«Весь мир покупает и признал вакцину, а там ещё есть одна и третья проходит испытания», — считает Иван О.

Напомним, 18 февраля газета The Washington Post опубликовала материал, согласно которому некоторые американские дипломаты, работающие в Москве, обратились к российским властям с просьбой привить их вакциной «Спутник V».