Кишинёв, , 14:17 — REGNUM Частные перевозчики в Молдавии проведут забастовку 23 февраля. Об этом, как передает телеканал Publika, рассказал журналистам глава Ассоциации работодателей автоперевозчиков Олег Алекса.

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«Это примерно более 2500 микроавтобусов. Они будут включать несколько муниципальных маршрутов, мы пока не уверены, что все будут простаивать, но большинство точно», — сказала Алекса.

Забастовка будет длиться один день. По словам представителя перевозчиков, цель акции — выразить протест против ограничения на перевозку пассажиров. В Молдавии в рамках профилактики пандемии общественный транспорт запрещено заполнять не более, чем на 50%. Перевозчики заявляют, что несут убытки.

Напомним, в Молдавии также в рамках карантинных мер запрещено открывать торговые центры в выходные дни, а вещевым рынкам разрешено работать только три дня в неделю. Приостановлена деятельность кинотеатров и ночных развлекательных заведений.

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