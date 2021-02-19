Москва, , 14:07 — REGNUM Из-за снега и сильного ветра на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Северо-Западного и Южного федеральных округов могут происходить сбои в работе энергетических систем и транспорта. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба МЧС России.

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«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 19 февраля 2021 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что такие ЧС возможны на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Республики Бурятия, Алтайского и Забайкальского края из-за сильного ветра, снега, метели, гололедицы и снежных заносов; на территории Архангельской, Мурманской, Вологодской, Свердловской и Тюменской областей, а также Республик Коми, Карелия и Ненецкого автономного округа — из-за аномальных холодов; и Краснодарского края из-за сильных осадков, налипания мокрого снега на проводах и деревьях и сильного гололеда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в столице России в ближайшие выходные дни ожидается выпадение снега «различной интенсивности».