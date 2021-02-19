Токио, , 13:56 — REGNUM В игре Nioh 2 появится специальный костюм Рю Хаябусы — главного героя франшизы Ninja Gaiden. Об этом сообщалось 18 февраля на официальной странице студии Team Ninja в Twitter.

https://twitter.com/TeamNINJAStudio/status/1362235639727419392

По словам разработчиков, таким образом они решили отпраздновать недавний анонс Ninja Gaiden: Master Collection для Nintendo Switch. Получить новый костюм можно в меню «Храм» на вкладке «Дары».

Напомним, на последней онлайн-презентации Nintendo Direct состоялся анонс сборника Ninja Gaiden: Master Collection. Его релиз состоится на консоли Nintendo Switch 10 июня 2021 года.

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