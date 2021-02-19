Махачкала, , 13:53 — REGNUM В Дагестане прибыла еще одна партия вакцины от COVID-19. Республика получила 7100 доз препарата Гам-КОВИД-Вак. В ближайшее время она будет распределена в соответствии с потребностями в центры вакцинации, сообщили 19 февраля в пресс-службе минздрава региона.

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По данным ведомства, в прививочной кампании против коронавируса уже приняли участие 6050 жителей Дагестана. Среди них в том числе лица преклонного возраста из Дома ветеранов, сотрудники правоохранительных структур, чиновники правительства, представители духовенства.

Напомним, в начале февраля 2021 года в Дагестан была осуществлена поставка 3150 доз вакцины против коронавируса. К тому времени общее количество препарата составло 11 292 дозы.

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