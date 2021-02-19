Тамбов, , 13:51 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 19 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Всего в регионе скончался 321 человек.

Выписаны после выздоровления были 23 тыс. 44 пациента, в том числе 138 человек — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тамбовской области за сутки выявлены 128 новых носителей коронавируса