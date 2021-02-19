Красногорск, , 13:54 — REGNUM В период праздничных дней, приуроченных ко Дню защитника Отечества, АО «Мособлэнерго» перейдет на усиленный режим работы. Об этом сообщается на сайте правительства Подмосковья.

С целью надежного обеспечения населения Московской области электроснабжением, круглосуточное дежурство энергетиков будет организовано с 20 по 24 февраля. На непрерывный рабочий цикл заступит руководство компании, оперативный и оперативно-ремонтный персонал.

Кроме того, в преддверии выходных в Подмосковье были проведены внеплановые проверки электросетей. Также на предмет наличия пожароопасных веществ были осмотрены прилегающая к административным зданиям территория, технические и подсобные помещения, подвалы, чердаки, запасные выходы и лестничные клетки.

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