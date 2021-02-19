Белгород, , 13:45 — REGNUM 135 носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 19 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем сутками ранее. Выписаны после лечения 178 пациентов, зарегистрировано три летальных исхода.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждены 30 тыс. 476 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 25 тыс. 759 человек. В стационарах продолжают лечение 984 пациента, из них 55 — в тяжёлом состоянии на ИВЛ. На амбулаторном лечении 3269 жителей, на самоизоляции — 11 тыс. 607 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 464 пациента.

За минувшие сутки на вакцинацию от COVID-19 поданы 1829 заявок, всего за прививкой обратились 65 тыс. 938 человек. Закончили иммунизацию 12 тыс. 17 добровольцев, получили первый компонент вакцины 59 тыс. 436 белгородцев.