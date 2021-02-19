Краснодар, , 13:30 — REGNUM Движение по Крымскому мосту возобновлено в сторону Керчи, сообщили 19 февраля в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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«Движение по Крымскому мосту в сторону полуострова возобновлено. Сейчас проехать могут только автомобили и автобусы, следующие в Керчь. Для остального транспорта работают пункты обогрева и перехватывающие парковки», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по Крымскому мосту было перекрыто утром 19 февраля из-за сильного снегопада и низкой видимости. Около 08:30 движение частично возобновили, но затем вновь полностью закрыли. С двух сторон моста скопилось около трёх сотен легковых автомобилей, большегрузов, автобусов.