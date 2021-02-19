Владимир, , 13:26 — REGNUM Во Владимирской области 19 февраля подтверждено 135 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 26 тыс. 242 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 23 тыс. 275 пациентов, в том числе 133 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 809 человек.