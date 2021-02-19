Элиста, , 13:25 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 19 февраля. Для сравнения: днём ранее было выявлено 46 носителей инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

В настоящее время в госпиталях республики на лечении находятся 608 ковид-пациентов. Состояние 27 человек врачи оценивают как тяжёлое, 17 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Режим самоизоляции предписано соблюдать 4 тыс. 44 жителям республики.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 18 тыс. 659 жителей Калмыкии. Выписаны с выздоровлением 17 тыс. 545 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии число случаев заражения коронавирусом превысило 18,6 тысячи