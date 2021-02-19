Иркутск, , 13:24 — REGNUM В прививочных кабинетах поликлиник Иркутской области 18 февраля начали вакцинировать от COVID-19 призывников. Как пояснили в минздраве региона, всего в связи с началом весенней призывной кампании 2021 года прививки поставят порядка трёх тысяч молодых людей призывного возраста. ⠀

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«Работу по иммунизации жителей Иркутской области, подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, мы начали заранее. К 1 апреля у наших призывников уже выработается иммунитет», — пояснил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Он подчеркнул также, что вакцинация призывников проводится в добровольном порядке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Приангарье продолжает оставаться напряженной: на 19 февраля общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 53 759 человек (+245 за последние сутки). Госпитализированы 1770 пациентов (+13 за последние сутки).

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