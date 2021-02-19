Симферополь, , 13:23 — REGNUM Сотрудники Росгвардии устраняют последствия снегопадов в Республике Крым на федеральной трассе «Таврида» 19 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии.

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Сотрудники Росгвардии вызволяют из снежного плена автомобили.

«В связи с резким ухудшением погодных условий — метелью, туманом, гололедом и штормовым ветром — на трассе образовались серьезные пробки. На помощь автовладельцам направлены сотрудники ОМОН (г. Керчь) и техника повышенной проходимости — грузовики «КамАЗ» и «Урал», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Тем временем, расчистку трасс в регионе продолжают дорожные службы, за сутки очищено почти 10 тысяч км региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, использовано более 2 тысяч тонн пескосоляной смеси.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильного снегопада крымские трассы фактически парализовало. Перекрыта часть трассы «Таврида», с утра 19 февраля закрыто движение по Крымскому мосту.

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