Москва, , 13:23 — REGNUM В Москве планируется реконструировать участок железной дороги, сообщила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Её слова публикует 19 февраля сайт Стройкомплекса Москвы.

По словам Пятовой, власти города предоставили участки для развития железнодорожной инфраструктуры. В частности, речь идёт о площадках на улицах Казакова и Золоторожский Вал.

«Планируется реконструировать участок Москва-Пассажирская-Курская — Москва-Товарная-Курская — Карачарово и построить дополнительные главные пути», — сказала она.

Пятова отметила, что на участках появятся объекты железнодорожной инфраструктуры. Площадь предоставляемой территории составит 0,38 гектара. Участки предоставят в аренду на шестилетний срок, решение одобрено Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы.

В публикации на сайте Стройкомплекса напомнили, что платформа Карачарово переименована в Нижегородскую.