Красногорск, , 13:25 — REGNUM Количество желающих пройти вакцинацию от коронавируса в Подмосковье растёт с каждым днем. Об этом заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой 19 февраля приводятся на сайте регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Министр здравоохранения области отметила, что в регионе от коронавируса уже привились около 220 тысяч человек. При этом в Подмосковье увеличиваются поставки вакцины «Спутник V».

«К нам продолжает поступать вакцина «Спутник V». На данный момент Московская область получила уже более 357 тысяч доз», — сказала Стригункова.

Читайте ранее в этом сюжете: Prensa Latina: Венесуэла продолжает распространение «Спутника V»