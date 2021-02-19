Киев, , 13:23 — REGNUM За семь лет войны в Донбассе погибли более 13 тысяч человек. Об этом заявили в управлении верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Примерно треть погибших составили боевики ВСУ.

«13,1−13,3 тыс. погибших (не менее 3375 гражданских лиц, около 4150 украинских военных и примерно 5700 членов вооружённых групп)», — сказано в сообщении.

В ООН отметили, что число раненных во время вооружённого конфликта составляет примерно 29,5−33,5 тыс. человек.

«7−9 тыс. гражданских лиц, 9,7−10,7 тыс. украинских военных и 12,7−13,7 тыс. членов вооружённых групп», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина должна доказать всем, что в Донбассе идёт война, а также вычистить из власти «пятую колонну» и внедрить «железную дисциплину» в стране.

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