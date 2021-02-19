Казань, , 14:32 — REGNUM В столице Татарии сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические рейды по предупреждению нарушений в сфере пассажирских перевозок, осуществляемых общественным транспортом.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Подобные мероприятия проводят в городе регулярно. Очередной рейд запланирован на 19 февраля с 14:30 до 17:00 (мск). Водителей и должностных лиц, осуществляющих эксплуатацию, призывают привести свои транспортные средства в соответствие с требованиями.

ИА REGNUM напоминает, в Набережных Челнах за неполные два месяца текущего года по вине нетрезвых водителей зарегистрировано 5 ДТП, пострадали 10 человек. Пресечено 202 факта управления в состоянии опьянения и 30 водителей остановлены за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

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