Киев, , 13:07 — REGNUM В 2020 году на Украине умерли 616 тыс. 835 человек, что стало наибольшим показателем за последние три года. Об этом сказано на официальном сайте платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot.

«Наибольшая смертность за последние три года зафиксирована в декабре 2020 года — умерло 67 тыс. человек. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре этого же года — 63 тыс. смертей», — сказано в сообщении.

По данным платформы, наиболее распространёнными причинами гибели жителей Украины являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также несчастные случаи.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 февраля 2021 года от последствий COVID-19 на Украине скончались 24 972 человека.

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