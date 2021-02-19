Москва, , 13:09 — REGNUM Необычно холодная и снежная погода в американском штате Техас, которая привела к тому, что миллионы человек остались без доступа к чистой воде, вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Блогеры оставили свои комментарии 19 февраля в социальной сети Facebook.

«Перестарались наши чуток», — шутит Тамара П.

Многие пользователи удивились тому, что Соединённые Штаты оказались совершенно не готовы к «ледяному апокалипсису».

«Вот результаты экологических технологий! А что ж Гретта Тунбергмолчит? Надо же мир спасать!», — написала Виктория Б.

Некоторые комментаторы оказались уверены в том, что если ситуация будет повторяться каждый год то Техасу придётся принять серьёзные меры для борьбы с подобным погодным явлением.

«Интересно, что они будут делать, если такое будет повторяться из года в год?», — задаётся вопросом Ирина З.

Нашлись и те, кто указал на то, что в тот момент, когда регион попал в беду, его сенатор покинул территорию страны ради отдыха в более тёплых местах.

«Самое интересное, что сенатор от Техаса взял свою семью и вчера улетел в Мексику. Замёрз», — пишет Youlia B.

Напомним, 18 февраля телеканал MSNBC опубликовал материал о том, что в США около семи миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде из-за необычно холодной и снежной погоды. Ненастье охватило ряд регионов страны, в числе наиболее пострадавших оказался Техас.