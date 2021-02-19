Керчь, Крым, , 12:53 — REGNUM Движение по трассе «Таврида» в Республике Крым, прерванное из-за непогоды, планируется возобновить 19 февраля после 14:00. Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Аксёнов уточнил, что на расчистку трассы от снега направлены силы Черноморнефтегаза», Росгвардии, привлечены МЧС и Министерство обороны. Рабочее движение по «Тавриде» в районе Багерово планируется возобновить после 14:00. Как уточнил Аксёнов, на данный момент в ожидании со стороны Симферополя застряло около 50 легковых автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля из-за сильных снегопадов в Крыму приостановлено движение по Крымскому мосту. В Керчи за несколько часов выпала почти месячная норма осадков, и снегопад продолжается. Крымские и кубанские власти организовали пункты обогрева для водителей, застрявших перед закрытым мостом.