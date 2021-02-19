Москва, , 12:52 — REGNUM В 2021 году руководство ОАО «Российские железные дороги» планирует сосредоточиться на определении модели пригородных перевозок, которая позволит развиваться с учётом потребностей пассажиров. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозёров на совещании в компании по итогам 2020 года.

«Необходимо определиться с общей моделью функционирования пригорода, реализация которой позволит не только обеспечивать текущие перевозки, но и развиваться в соответствии с запросами пассажиров», — сказал он.

По словам Белозёрова, данный вопрос станет одним из ключевых для решения в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 2020 год у РЖД закончился чистой прибылью в объёме 300 млн рублей. При этом пассажиропоток сократился на 27,2%.

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