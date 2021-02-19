Липецк, , 12:50 — REGNUM В Липецкой области 19 февраля подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 23 тыс. 614 положительных тестов.

За весь период наблюдения 19 тыс. 950 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 236 — за последние сутки. 414 человек скончались.

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