Липецк, 19 февраля 2021, 12:50 — REGNUM В Липецкой области 19 февраля подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»
Всего на территории региона было выявлено 23 тыс. 614 положительных тестов.
За весь период наблюдения 19 тыс. 950 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 236 — за последние сутки. 414 человек скончались.
Читайте развитие сюжета: В Липецкой области скончались ещё три пациента с COVID-19