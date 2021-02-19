Сергей Строителев, 19 февраля 2021, 16:47 — REGNUM Механдипур Баладжи Мандир — известный индуистский храм в районе Дауса в штате Раджастан, посвященный индуистскому божеству Хануману (обезьяноподобное божество, сын бога ветра Ваю). Однако индуистских храмов в Индии, безусловно, хватает, а у Баладжи есть козыри. Его репутация в ритуальном исцелении и изгнании злых духов привлекает тысячи паломников из Раджастана и со всей Индии. Человек, страдающий от злых духов (Санкатвалы) обретет покой души около стен храма. Так считается.

Один из переулков в Механдипуре. Город состоит из одной центральной улицы, ведущей к храму, и сетки темных улочек
Голова Ханумана — обезьяноподобного Бога, которому поклоняются паломники со всей Индии. Внутри головы охранник алтарного комплекса
Один из переулков в Механдипуре. Город состоит из одной центральной улицы, ведущей к храму, и сетки темных улочек
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Голова Ханумана — обезьяноподобного Бога, которому поклоняются паломники со всей Индии. Внутри головы охранник алтарного комплекса
Сергей Строителев © ИА REGNUM

Дело в том, что большая часть сельских граждан штата Раджастан убеждены — тревога, депрессия и другие психологические проблемы вызваны духом, который овладевает уязвимым человеком. Они верят, что эти проблемы можно вылечить только с помощью ритуалов и усердных, многочасовых молитв.

Местная жительница греется около костра вечером. Она, наверное, видела всех злых духов
В городе живут тысячи макак. Они передвигаются целыми стаями по крышам и очень шумят. Такое ощущение, что Хануман собрал их всех тут. К слову, были зафиксированы нападения обезьян на людей
Местная жительница греется около костра вечером. Она, наверное, видела всех злых духов
Сергей Строителев © ИА REGNUM
В городе живут тысячи макак. Они передвигаются целыми стаями по крышам и очень шумят. Такое ощущение, что Хануман собрал их всех тут. К слову, были зафиксированы нападения обезьян на людей
Сергей Строителев © ИА REGNUM

Механдипур Баладжи считается местными жителями могущественным, волшебным местом, в то время как традиционная психиатрия с лечебной терапией являются табу и чем-то постыдным.

Родственники одержимого связывают его руки, чтобы человек не смог навредить себе или окружающим. Выглядит это очень брутально. Видимо, паломники не слышали о существовании транквилизаторов
Около Храма расположена стена с отпечатками ладоней паломников, сделанных с помощью хны и грязи. Они верят, что если оставить здесь фотографию больного родственника, то тот обязательно поправится
Родственники одержимого связывают его руки, чтобы человек не смог навредить себе или окружающим. Выглядит это очень брутально. Видимо, паломники не слышали о существовании транквилизаторов
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Около Храма расположена стена с отпечатками ладоней паломников, сделанных с помощью хны и грязи. Они верят, что если оставить здесь фотографию больного родственника, то тот обязательно поправится
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Изображение Ханумана
Мальчик — паломник около стен храма
Изображение Ханумана
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Мальчик — паломник около стен храма
Сергей Строителев © ИА REGNUM

Храм представляет собой узкий и длинный комплекс с большим забором, на котором висят тысячи небольших замочков. Паломники оставляют эти замки здесь, чтобы защититься от злых духов, в то время как родственники одержимых должны разбить один из таких замков. Это будет означать, что злой дух стал слабее и скоро наступит выздоровление.

Экстерьеры города
Одержимая в трансе около стены с замками
Экстерьеры города
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Одержимая в трансе около стены с замками
Сергей Строителев © ИА REGNUM

Внутри храма паломники не задерживаются на одном месте — из-за количества страждущих охранники стараются торопить посетителей. Они очень бдительны и следят за порядком. Это касается и фотосъемки. Снимать около храма запрещено. Неповиновение карается палкой. Прежде чем начать снимать, я приходил к храму три дня без камеры, чтобы примелькаться и познакомиться с охраной. А потом просто стал чудаком для них, которому интересны одержимые.

Продавец молока
Священное дерево. Каждый паломник должен коснуться его ствола после посещения храма
Продавец молока
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Священное дерево. Каждый паломник должен коснуться его ствола после посещения храма
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Бык
При посещении города можно забыть про понятие нормы. Всё, что происходит здесь, может шокировать
Бык
Сергей Строителев © ИА REGNUM
При посещении города можно забыть про понятие нормы. Всё, что происходит здесь, может шокировать
Сергей Строителев © ИА REGNUM

Самыми главными днями считается вторник и четверг. В эти дни отмечается Хануманджи. Паломники чествуют своего Бога, и он дарует им свою благосклонность с пущей силой. В эти два дня около длинных стен храма не протолкнуться. Очередь, чтобы пройти через комплекс, выстраивается на километр. Люди и их одержимые родственники покорно ждут своего часа, чтобы прикоснуться к статуе Божества.

Еще одна статуя Ханумана
Местная бабушка
Еще одна статуя Ханумана
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Местная бабушка
Сергей Строителев © ИА REGNUM

Каждый вечер около храма стартует пуджа. Она считается самой мощной и целительной, к храму стекается весь город. И здесь начинается настоящая массовая агония: все толкаются, поют песни, некоторые люди умудряются войти в транс. Одержимые активно размахивают руками, закатывают глаза, а их родственники усиленно молятся Хануману, чтобы он даровал освобождение их родным. Это длится часами, до позднего вечера, и переносится довольно тяжко — от безумства происходящего начинала сильно кружиться голова.

Люди на вечерней пудже. Человеческая масса напоминает мощное цунами
Люди на вечерней пудже. Человеческая масса напоминает мощное цунами
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Месяц
Месяц
Сергей Строителев © ИА REGNUM

Я достаю камеру и пытаюсь снимать это безумие. Одержимая поднимает голову и начинает шипеть на меня, как змея, потом она медленно двигается в мою сторону и говорит что-то на тарабарском. Я пытаюсь спросить, что она хочет, на английском языке и улыбаюсь, ее выражение лица резко меняется, она улыбается в ответ, потом ее маленькое лицо пропадает в кипе черных волос, и она исчезает в темноте.

Одержимая с родственниками молятся во время вечерней пуджи
Резиновая змея, которую можно приобрести в одном из магазинчиков на центральной улице. К слову, бизнес тут процветает, так как паломники тратят очень много денег во время и после посещения храма
Одержимая с родственниками молятся во время вечерней пуджи
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Резиновая змея, которую можно приобрести в одном из магазинчиков на центральной улице. К слову, бизнес тут процветает, так как паломники тратят очень много денег во время и после посещения храма
Сергей Строителев © ИА REGNUM

Жизнь всего города крутится вокруг этого места. Городок, который состоит из большой центральной улицы и нескольких переулков, пропитался чудесами. Если честно, то впечатление было такое, что все самые необычные люди Индии пришли сюда в один и тот же день, не сговариваясь. Может быть, город и храм привлекают таких? Кто знает. Вот одноглазый экзорцист, а вот прокаженный в маске призрака, под ногами кабаны едят овощи, по дороге ползет паломник. Ему прописал это экзорцист — он должен пройти всю дорогу от автобусной станции до храма по-пластунски. На его ногах белые повязки, чтобы остановить кровотечение — его ноги и руки стерты до кровавых мозолей. И даже водитель автобуса, который выкинул мой чемодан по прибытии в пыль дороги, напоминал какое-то сказочное существо.

Овощная лавка
Родственники одержимого, отошедшего в мир иной, часто приходят помолиться к храму. Перед этим вся родня должна побриться налысо, включая маленьких детей
Овощная лавка
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Родственники одержимого, отошедшего в мир иной, часто приходят помолиться к храму. Перед этим вся родня должна побриться налысо, включая маленьких детей
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Паломник наслаждается табаком около стен храма
Экстерьеры города
Паломник наслаждается табаком около стен храма
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Экстерьеры города
Сергей Строителев © ИА REGNUM

В гостевом доме, который был забит паломниками, селившимися в маленькие комнатенки по 10 человек, я спросил у хозяина, верит ли он в злых духов. В один момент его выражение лица стало очень задумчивым. Он сказал, что, безусловно, Санкатвала преследует людей и надо укреплять свой дух. А в этом сильно помогут молитвы Хануману. Через толстые линзы очков он уставился на луну.

Одна из лавок с продукцией, вечером после закрытия
Паломница
Одна из лавок с продукцией, вечером после закрытия
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Паломница
Сергей Строителев © ИА REGNUM

В комнате я открыл дверь на балкон и вышел посмотреть на город. В углу я увидел четыре сверкающих глаза в темноте. Это были макаки, которые оказались не в восторге от того, что я потревожил их. Город — их владения.

Владелец одного из общепитов на главной улице города
Брызги воды
Владелец одного из общепитов на главной улице города
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Брызги воды
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Храмовый комплекс постоянно расширяется. Новое крыло будет построено к 2030 году
Продавец овощей
Храмовый комплекс постоянно расширяется. Новое крыло будет построено к 2030 году
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Продавец овощей
Сергей Строителев © ИА REGNUM

Следует отметить, что духовное исцеление также включает в себя множество трат, паломники жертвуют довольно большие суммы денег Храму и экзорцистам, покупают сувениры и священные сладости (прасад), чтобы восхвалять богов. Например, ритуал экзорцизма стоит около 5000 индийских рупий (эквивалент 5000 рублей). За эту сумму экзорцист молится вместе с заболевшим и его родственниками у стен храма.

Мужчина, изображающий Ханумана и готовый благословить вас за энное количество денег
Хряк
Мужчина, изображающий Ханумана и готовый благословить вас за энное количество денег
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Хряк
Сергей Строителев © ИА REGNUM

Интересный факт: в 2013 году международная команда ученых и психиатров из Германии и Нидерландов начала исследование по оценке всех аспектов лечения и ритуалов в Механдипур Баладжи, однако они не смогли доказать или опровергнуть эффективность предлагаемого здесь духовного исцеления.

Рука продавщицы фруктов, украшенная мехенди (традиционный узор хной)
Один из сотни экзорцистов, готовый в любую минуту молиться с паломниками
Рука продавщицы фруктов, украшенная мехенди (традиционный узор хной)
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Один из сотни экзорцистов, готовый в любую минуту молиться с паломниками
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Экзорцист. Чем он старше, тем больше ценится паломниками
Экстерьеры города
Экзорцист. Чем он старше, тем больше ценится паломниками
Сергей Строителев © ИА REGNUM
Экстерьеры города
Сергей Строителев © ИА REGNUM

Этот фотопроект исследует традиции, заложенные на протяжении сотен лет, традиции поклонения сверхъестественным силам для обретения душевного покоя и демонстрирует, насколько сильной может быть вера в них и их роль в жизни всего общества. Верить или не верить злым духам? Вам решать. Проект оставляет этот вопрос открытым для аудитории.

В лавке религиозной утвари на центральной улице города
В лавке религиозной утвари на центральной улице города
Сергей Строителев © ИА REGNUM

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