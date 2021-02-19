19 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

Сергей Строителев, , 16:47 — REGNUM Механдипур Баладжи Мандир — известный индуистский храм в районе Дауса в штате Раджастан, посвященный индуистскому божеству Хануману (обезьяноподобное божество, сын бога ветра Ваю). Однако индуистских храмов в Индии, безусловно, хватает, а у Баладжи есть козыри. Его репутация в ритуальном исцелении и изгнании злых духов привлекает тысячи паломников из Раджастана и со всей Индии. Человек, страдающий от злых духов (Санкатвалы) обретет покой души около стен храма. Так считается.

Один из переулков в Механдипуре. Город состоит из одной центральной улицы, ведущей к храму, и сетки темных улочек Сергей Строителев © ИА REGNUM Голова Ханумана — обезьяноподобного Бога, которому поклоняются паломники со всей Индии. Внутри головы охранник алтарного комплекса Сергей Строителев © ИА REGNUM

Дело в том, что большая часть сельских граждан штата Раджастан убеждены — тревога, депрессия и другие психологические проблемы вызваны духом, который овладевает уязвимым человеком. Они верят, что эти проблемы можно вылечить только с помощью ритуалов и усердных, многочасовых молитв.

Местная жительница греется около костра вечером. Она, наверное, видела всех злых духов Сергей Строителев © ИА REGNUM В городе живут тысячи макак. Они передвигаются целыми стаями по крышам и очень шумят. Такое ощущение, что Хануман собрал их всех тут. К слову, были зафиксированы нападения обезьян на людей Сергей Строителев © ИА REGNUM

Механдипур Баладжи считается местными жителями могущественным, волшебным местом, в то время как традиционная психиатрия с лечебной терапией являются табу и чем-то постыдным.

Родственники одержимого связывают его руки, чтобы человек не смог навредить себе или окружающим. Выглядит это очень брутально. Видимо, паломники не слышали о существовании транквилизаторов Сергей Строителев © ИА REGNUM Около Храма расположена стена с отпечатками ладоней паломников, сделанных с помощью хны и грязи. Они верят, что если оставить здесь фотографию больного родственника, то тот обязательно поправится Сергей Строителев © ИА REGNUM

Изображение Ханумана Сергей Строителев © ИА REGNUM Мальчик — паломник около стен храма Сергей Строителев © ИА REGNUM

Храм представляет собой узкий и длинный комплекс с большим забором, на котором висят тысячи небольших замочков. Паломники оставляют эти замки здесь, чтобы защититься от злых духов, в то время как родственники одержимых должны разбить один из таких замков. Это будет означать, что злой дух стал слабее и скоро наступит выздоровление.

Экстерьеры города Сергей Строителев © ИА REGNUM Одержимая в трансе около стены с замками Сергей Строителев © ИА REGNUM

Внутри храма паломники не задерживаются на одном месте — из-за количества страждущих охранники стараются торопить посетителей. Они очень бдительны и следят за порядком. Это касается и фотосъемки. Снимать около храма запрещено. Неповиновение карается палкой. Прежде чем начать снимать, я приходил к храму три дня без камеры, чтобы примелькаться и познакомиться с охраной. А потом просто стал чудаком для них, которому интересны одержимые.

Продавец молока Сергей Строителев © ИА REGNUM Священное дерево. Каждый паломник должен коснуться его ствола после посещения храма Сергей Строителев © ИА REGNUM

Бык Сергей Строителев © ИА REGNUM При посещении города можно забыть про понятие нормы. Всё, что происходит здесь, может шокировать Сергей Строителев © ИА REGNUM

Самыми главными днями считается вторник и четверг. В эти дни отмечается Хануманджи. Паломники чествуют своего Бога, и он дарует им свою благосклонность с пущей силой. В эти два дня около длинных стен храма не протолкнуться. Очередь, чтобы пройти через комплекс, выстраивается на километр. Люди и их одержимые родственники покорно ждут своего часа, чтобы прикоснуться к статуе Божества.

Еще одна статуя Ханумана Сергей Строителев © ИА REGNUM Местная бабушка Сергей Строителев © ИА REGNUM

Каждый вечер около храма стартует пуджа. Она считается самой мощной и целительной, к храму стекается весь город. И здесь начинается настоящая массовая агония: все толкаются, поют песни, некоторые люди умудряются войти в транс. Одержимые активно размахивают руками, закатывают глаза, а их родственники усиленно молятся Хануману, чтобы он даровал освобождение их родным. Это длится часами, до позднего вечера, и переносится довольно тяжко — от безумства происходящего начинала сильно кружиться голова.

Люди на вечерней пудже. Человеческая масса напоминает мощное цунами Сергей Строителев © ИА REGNUM

Месяц Сергей Строителев © ИА REGNUM

Я достаю камеру и пытаюсь снимать это безумие. Одержимая поднимает голову и начинает шипеть на меня, как змея, потом она медленно двигается в мою сторону и говорит что-то на тарабарском. Я пытаюсь спросить, что она хочет, на английском языке и улыбаюсь, ее выражение лица резко меняется, она улыбается в ответ, потом ее маленькое лицо пропадает в кипе черных волос, и она исчезает в темноте.

Одержимая с родственниками молятся во время вечерней пуджи Сергей Строителев © ИА REGNUM Резиновая змея, которую можно приобрести в одном из магазинчиков на центральной улице. К слову, бизнес тут процветает, так как паломники тратят очень много денег во время и после посещения храма Сергей Строителев © ИА REGNUM

Жизнь всего города крутится вокруг этого места. Городок, который состоит из большой центральной улицы и нескольких переулков, пропитался чудесами. Если честно, то впечатление было такое, что все самые необычные люди Индии пришли сюда в один и тот же день, не сговариваясь. Может быть, город и храм привлекают таких? Кто знает. Вот одноглазый экзорцист, а вот прокаженный в маске призрака, под ногами кабаны едят овощи, по дороге ползет паломник. Ему прописал это экзорцист — он должен пройти всю дорогу от автобусной станции до храма по-пластунски. На его ногах белые повязки, чтобы остановить кровотечение — его ноги и руки стерты до кровавых мозолей. И даже водитель автобуса, который выкинул мой чемодан по прибытии в пыль дороги, напоминал какое-то сказочное существо.

Овощная лавка Сергей Строителев © ИА REGNUM Родственники одержимого, отошедшего в мир иной, часто приходят помолиться к храму. Перед этим вся родня должна побриться налысо, включая маленьких детей Сергей Строителев © ИА REGNUM

Паломник наслаждается табаком около стен храма Сергей Строителев © ИА REGNUM Экстерьеры города Сергей Строителев © ИА REGNUM

В гостевом доме, который был забит паломниками, селившимися в маленькие комнатенки по 10 человек, я спросил у хозяина, верит ли он в злых духов. В один момент его выражение лица стало очень задумчивым. Он сказал, что, безусловно, Санкатвала преследует людей и надо укреплять свой дух. А в этом сильно помогут молитвы Хануману. Через толстые линзы очков он уставился на луну.

Одна из лавок с продукцией, вечером после закрытия Сергей Строителев © ИА REGNUM Паломница Сергей Строителев © ИА REGNUM

В комнате я открыл дверь на балкон и вышел посмотреть на город. В углу я увидел четыре сверкающих глаза в темноте. Это были макаки, которые оказались не в восторге от того, что я потревожил их. Город — их владения.

Владелец одного из общепитов на главной улице города Сергей Строителев © ИА REGNUM Брызги воды Сергей Строителев © ИА REGNUM

Храмовый комплекс постоянно расширяется. Новое крыло будет построено к 2030 году Сергей Строителев © ИА REGNUM Продавец овощей Сергей Строителев © ИА REGNUM

Следует отметить, что духовное исцеление также включает в себя множество трат, паломники жертвуют довольно большие суммы денег Храму и экзорцистам, покупают сувениры и священные сладости (прасад), чтобы восхвалять богов. Например, ритуал экзорцизма стоит около 5000 индийских рупий (эквивалент 5000 рублей). За эту сумму экзорцист молится вместе с заболевшим и его родственниками у стен храма.

Мужчина, изображающий Ханумана и готовый благословить вас за энное количество денег Сергей Строителев © ИА REGNUM Хряк Сергей Строителев © ИА REGNUM

Интересный факт: в 2013 году международная команда ученых и психиатров из Германии и Нидерландов начала исследование по оценке всех аспектов лечения и ритуалов в Механдипур Баладжи, однако они не смогли доказать или опровергнуть эффективность предлагаемого здесь духовного исцеления.

Рука продавщицы фруктов, украшенная мехенди (традиционный узор хной) Сергей Строителев © ИА REGNUM Один из сотни экзорцистов, готовый в любую минуту молиться с паломниками Сергей Строителев © ИА REGNUM

Экзорцист. Чем он старше, тем больше ценится паломниками Сергей Строителев © ИА REGNUM Экстерьеры города Сергей Строителев © ИА REGNUM

Этот фотопроект исследует традиции, заложенные на протяжении сотен лет, традиции поклонения сверхъестественным силам для обретения душевного покоя и демонстрирует, насколько сильной может быть вера в них и их роль в жизни всего общества. Верить или не верить злым духам? Вам решать. Проект оставляет этот вопрос открытым для аудитории.

В лавке религиозной утвари на центральной улице города Сергей Строителев © ИА REGNUM

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