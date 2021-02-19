Сергей Строителев, 19 февраля 2021, 16:47 — REGNUM Механдипур Баладжи Мандир — известный индуистский храм в районе Дауса в штате Раджастан, посвященный индуистскому божеству Хануману (обезьяноподобное божество, сын бога ветра Ваю). Однако индуистских храмов в Индии, безусловно, хватает, а у Баладжи есть козыри. Его репутация в ритуальном исцелении и изгнании злых духов привлекает тысячи паломников из Раджастана и со всей Индии. Человек, страдающий от злых духов (Санкатвалы) обретет покой души около стен храма. Так считается.
Дело в том, что большая часть сельских граждан штата Раджастан убеждены — тревога, депрессия и другие психологические проблемы вызваны духом, который овладевает уязвимым человеком. Они верят, что эти проблемы можно вылечить только с помощью ритуалов и усердных, многочасовых молитв.
Механдипур Баладжи считается местными жителями могущественным, волшебным местом, в то время как традиционная психиатрия с лечебной терапией являются табу и чем-то постыдным.
Храм представляет собой узкий и длинный комплекс с большим забором, на котором висят тысячи небольших замочков. Паломники оставляют эти замки здесь, чтобы защититься от злых духов, в то время как родственники одержимых должны разбить один из таких замков. Это будет означать, что злой дух стал слабее и скоро наступит выздоровление.
Внутри храма паломники не задерживаются на одном месте — из-за количества страждущих охранники стараются торопить посетителей. Они очень бдительны и следят за порядком. Это касается и фотосъемки. Снимать около храма запрещено. Неповиновение карается палкой. Прежде чем начать снимать, я приходил к храму три дня без камеры, чтобы примелькаться и познакомиться с охраной. А потом просто стал чудаком для них, которому интересны одержимые.
Самыми главными днями считается вторник и четверг. В эти дни отмечается Хануманджи. Паломники чествуют своего Бога, и он дарует им свою благосклонность с пущей силой. В эти два дня около длинных стен храма не протолкнуться. Очередь, чтобы пройти через комплекс, выстраивается на километр. Люди и их одержимые родственники покорно ждут своего часа, чтобы прикоснуться к статуе Божества.
Каждый вечер около храма стартует пуджа. Она считается самой мощной и целительной, к храму стекается весь город. И здесь начинается настоящая массовая агония: все толкаются, поют песни, некоторые люди умудряются войти в транс. Одержимые активно размахивают руками, закатывают глаза, а их родственники усиленно молятся Хануману, чтобы он даровал освобождение их родным. Это длится часами, до позднего вечера, и переносится довольно тяжко — от безумства происходящего начинала сильно кружиться голова.
Я достаю камеру и пытаюсь снимать это безумие. Одержимая поднимает голову и начинает шипеть на меня, как змея, потом она медленно двигается в мою сторону и говорит что-то на тарабарском. Я пытаюсь спросить, что она хочет, на английском языке и улыбаюсь, ее выражение лица резко меняется, она улыбается в ответ, потом ее маленькое лицо пропадает в кипе черных волос, и она исчезает в темноте.
Жизнь всего города крутится вокруг этого места. Городок, который состоит из большой центральной улицы и нескольких переулков, пропитался чудесами. Если честно, то впечатление было такое, что все самые необычные люди Индии пришли сюда в один и тот же день, не сговариваясь. Может быть, город и храм привлекают таких? Кто знает. Вот одноглазый экзорцист, а вот прокаженный в маске призрака, под ногами кабаны едят овощи, по дороге ползет паломник. Ему прописал это экзорцист — он должен пройти всю дорогу от автобусной станции до храма по-пластунски. На его ногах белые повязки, чтобы остановить кровотечение — его ноги и руки стерты до кровавых мозолей. И даже водитель автобуса, который выкинул мой чемодан по прибытии в пыль дороги, напоминал какое-то сказочное существо.
В гостевом доме, который был забит паломниками, селившимися в маленькие комнатенки по 10 человек, я спросил у хозяина, верит ли он в злых духов. В один момент его выражение лица стало очень задумчивым. Он сказал, что, безусловно, Санкатвала преследует людей и надо укреплять свой дух. А в этом сильно помогут молитвы Хануману. Через толстые линзы очков он уставился на луну.
В комнате я открыл дверь на балкон и вышел посмотреть на город. В углу я увидел четыре сверкающих глаза в темноте. Это были макаки, которые оказались не в восторге от того, что я потревожил их. Город — их владения.
Следует отметить, что духовное исцеление также включает в себя множество трат, паломники жертвуют довольно большие суммы денег Храму и экзорцистам, покупают сувениры и священные сладости (прасад), чтобы восхвалять богов. Например, ритуал экзорцизма стоит около 5000 индийских рупий (эквивалент 5000 рублей). За эту сумму экзорцист молится вместе с заболевшим и его родственниками у стен храма.
Интересный факт: в 2013 году международная команда ученых и психиатров из Германии и Нидерландов начала исследование по оценке всех аспектов лечения и ритуалов в Механдипур Баладжи, однако они не смогли доказать или опровергнуть эффективность предлагаемого здесь духовного исцеления.
Этот фотопроект исследует традиции, заложенные на протяжении сотен лет, традиции поклонения сверхъестественным силам для обретения душевного покоя и демонстрирует, насколько сильной может быть вера в них и их роль в жизни всего общества. Верить или не верить злым духам? Вам решать. Проект оставляет этот вопрос открытым для аудитории.
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