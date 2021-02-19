Барнаул, , 12:40 — REGNUM Алтайский край поступило ещё 14 200 доз вакцины против коронавируса. Как сообщает сегодня, 19 февраля, пресс-служба правительства региона, таким образом, общее количество прививочного компонента составило 66 542 комплекта. Он распределён в 81 медицинскую организацию края.

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«В прививочной кампании участвуют все районные больницы. Пациентов прививают согласно сформированным заранее спискам. Также в отдаленные населенные пункты региона выезжают мобильные ФАПы», — поясняет региональный минздрав.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 228 человек, +30 за последние сутки) и ОРВИ (23 553 человек, +113 вторые сутки подряд). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 4 256 (+152 за последние сутки).

Пройти вакцинацию в Алтайском крае можно в мобильных комплексах, расположенных возле Барнаульский торговых центров. В выходные также открыт мобильный комплекс на площади Сахарова в краевой столице.

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