Москва, , 12:39 — REGNUM Ряд сотрудников посольства Испании привились российской вакциной от COVID-19 «Спутник V» после того, как ранее МИД России предложил пройти вакцинацию. Об этом 19 февраля сообщили в испанской дипмиссии.

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"Посольство получило приглашение МИД РФ, и несколько сотрудников прошли вакцинацию», — приводит слова представителя дипмиссии РИА Новости.

В то же время, в посольстве Испании не уточнили, прошел ли вакцинацию испанский посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые сотрудники посольства Белоруссии в Москве привились от COVID-19 российской вакциной «Спутник V» после получения ноты МИД РФ с предложением пройти вакцинацию.