Барнаул, , 12:34 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 150 новых носителей коронавируса, растут темпы вакцинации населения от COVID-19. По данным регионального минздрава, в вакцинации участвуют 39 682 жителя региона, в том числе 28 527 человек получили первый компонент, 11 555 — оба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Более половины прошедших вакцинацию старше 60 лет, 44 человека — старше 90.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 февраля в регионе прививались 36 369 (+3 757 за сутки) человек, в том числе 25 852 (+3 209) человека получили первую прививку.

Напомним, в Алтайском крае проживает более двух миллионов человек.

Читайте также: В Алтайском крае более 10 тысяч человек полностью привиты от коронавируса