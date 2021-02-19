Уфа, , 12:48 — REGNUM Директор Бельского судостроительного завода дисквалифицирован за долги по зарплате в Башкирии. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что в Благовещенске предприятие два месяца не выплачивало заработную плату 115 сотрудникам. В результате образовалась задолженность на сумму 4,9 млн рублей. Ранее руководитель завода не раз был оштрафован за задержку в оплате труда.

По факту повторного нарушения при выплате заработной платы были возбуждены административные дела в отношении генерального директора предприятия и юридического лица.

В результате суд дисквалифицировал руководителя завода на один год, а юридическое лицо было оштрафовано на 70 тысяч рублей.

Помимо этого, в настоящее время в суд направлены заявления о взыскании задолженности по зарплате.

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