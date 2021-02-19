Рязань, , 12:20 — REGNUM 85 новых носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 19 февраля, что на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной группе. Выписаны 87 пациентов, скончались три человека.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,4%. Всего в Рязанской области подтверждены 23 тыс. 778 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 21 тыс. 818 человек. В лечебных учреждениях находятся 397 пациентов с COVID-19.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрированы три летальных исхода, всего от осложнений на фоне инфекции скончались 275 пациентов.